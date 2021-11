GIACCHERINI, Assenza Nico può pesare. Saponara...

L'ex Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato a due giorni dalla sfida tra i bianconeri e la Fiorentina presentando il match e facendo il punto sull'inizio stagione dei viola: "Le due squadre vengono da momenti opposti; la Firoentina viene da una convincente vittoria contro lo Spezia, mentre la Juve è in difficoltà in Italia ed ha bisogno a tutti i costi di vincere. Dala parte di Italiano c'è euntsiasmo ed in generale è bello poter rivedere uno Juventus-Fiorentina che parte col pronostico equilibrato".

Da ex esterno d'attacco, Giaccherini ha espresso anche un parere sulla probabile assenza di Nico Gonzalez, ancora positivo al Covid:" La sua assenza senza dubbio inciderà negativamente per la Fiorentina. Da quanto ho visto è un giocatore molto forte e non sarà facile trattenerlo tanto a Firenze".

E su Riccardo Saponara: "Si vede che ha qualcosa in più degli altri, ora ha un allenatore che ha fiducia in lui e riesce finalmente ad esprimersi al meglio; tocca adesso confermarsi in gare importanti come quella di sabato".

Infine, un commento sul caso riguardante il futuro Dusan Vlahovic: "Se i viola riusciranno a trattenerlo potrebbero arrivare a lottare per l'Europa; in caso di cessione a gennaio tutto si complicherebbe".