GHIGLIONE, Oggi un'occasione per riprenderci

Paolo Ghiglione, terzino del Genoa, ha parlato così a Sky Sport prima del calcio d'inizio con la Fiorentina: "La classifica è quella che è, però noi dobbiamo restare positivi: oggi abbiamo un'ottima occasione per riprenderci. I pessimi numeri in trasferta? Son numeri che ci fanno pensare, ma anche in casa il rendimento non è stato buono. Come detto però dobbiamo pensare partita per partita".

I miei assist?

"Mi fa molto piacere contribuire alla squadra, ma in questo momento dobbiamo pensare al gruppo".