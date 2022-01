GENOA-UDINESE, Blessin inizia con uno 0-0 in casa

Come già accaduto ad Andriy Shevchenko,Alexander Blessin, suo sostituto sulla panchina del Genoa, raccoglie il primo punto della sua gestione contro l'Udinese, bissando lo stesso risultato della gara d'andata. I rossoblù giocano un buon match, vanno vicini più volte alla rete ma chiudono la sesta partita consecutiva senza reti in casa. Sospiro di sollievo per i friulani, stanchi per l'impegno di Coppa Italia e mai pericolosi. Lo 0-0 finale è prezioso anche in vista della sosta ma è un risultato che sta stretto alla squadra di casa che, con Yeboah e Destro, spreca molte occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Il pari a reti bianche serve a poco al Genoa, con i rossoblu che smuovono la classifica rimanendo però al penultimo posto, a -5 dal Venezia quartultimo.