GENOA-MILAN, Ufficiali: out Leao c'è Bonaventura

Non è bastato il gran gol contro la Fiorentina a Rafael Leao: nella delicatissima sfida di Genova, quasi l'ultima spiaggia per lui, Marco Giampaolo sceglie Jack Bonaventura dal 1'. L'ex Atalanta farà da raccordo tra centrocampo e attacco, cercando di supportare Suso e Piatek. Dentro o fuori anche per Aurelio Andreazzoli, che schiera Lerager in mezzo con Radovanovic e Schone e si affida alla coppia Kouame-Pinamonti.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouame, Pinamonti.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Bonaventura; Piatek.