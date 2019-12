GAZZETTA.IT, Viola lavora per il prestito di Cutrone

Su gazzetta.it ci sono aggiornamenti di mercato in chiave Fiorentina, riguardanti il possibile acquisto a gennaio di Patrick Cutrone. Il nome dell'attaccante degli Wolverhampton Wanderers è quello emerso dal summit di mercato odierno, e la società viola sta lavorando per arrivare ad un accordo sulla base di un prestito, che può essere sia con che senza l'obbligo di riscatto. L'obiettivo gigliato è non spendere più di 15 milioni di euro per il cartellino, anche se la squadra inglese ne chiede 20. I soldi per l'acquisizione verrebbero comunque quasi certamente recuperati dalla cessione di Pedro. Un emissario viola, intanto, è già in contatto col club di Premier.