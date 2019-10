GAZIDIS, Milan poteva fallire come i viola e il Parma

Conferenza stampa di presentazione per Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. Assieme al tecnico, anche Ivan Gazidis: "Capiamo la frustrazione dei tifosi, negli ultimi tempi abbiamo avuto delle difficoltà ma stiamo facendo un viaggio in una realtà che non possiamo ignorare. Abbiamo dovuto salvare un club dal fallimento e avremmo potuto retrocedere come successo al Parma e alla Fiorentina in passato. Abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà economiche che ci hanno portato fuori dall'Europa e abbiamo dovuto chiarire questa situazione. Dovremo essere pazienti, faremo altri errori, ma voglio assicurarvi che siamo determinati a riportare la nostra squadra al suo livello, grande come è stato in passato", le parole del CEO rossonero che apre la conferenza stampa".