GATTUSO, Un vaffa dopo un rigore ci può stare

Cosa ha detto all'arbitro Massa nel finale? E' una delle domande poste a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta contro l'Inter. Queste le sue parole a Sky Sport: "Ho detto a Massa che due minuti prima dell'espulsione fai i complimenti a Insigne e due minuti dopo lo butti fuori. Solo in Italia succede questa roba qua perché un giocatore ti manda a cagare dopo un rigore dubbio. Se in inglese dici fuck off non succede nulla, solo in Italia i giocatori vengono buttati fuori per questa roba. Allora io quando giocavo dovevo fare una partita sì e una no? Un vaffanculo dopo un rigore ci può stare, non puoi buttar fuori un giocatore e lasciare una squadra in dieci. Solo in Italia succede".