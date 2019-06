GASPERINI, Muriel adesso almeno non ci farà più gol

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è stato intervistato in merito alla sua stagione e all'arrivo di Muriel. Queste le sue parole: "Questi mesi sono stati belli ed emozionanti, mi sono arrivati tanti complimenti che giro direttamente a tutto l'ambiente bergamasco. È stata una stagione incredibile, culminata con la qualificazione alla prossima Champions League. Muriel? È un giocatore che ha voluto tutta la società. Almeno smette di farci gol contro (ride, ndr). È un giocatore davvero bravo, ci darà una grande mano: la società è stata brava, ha aspettato il momento giusto ed ha affondato il colpo. Questa è un'occasione unica per me e per la società: il club ha annunciato che non venderà i giocatori, salvo offerte stratosferiche: questo è un modo diverso e vantaggioso, rispetto al passato, per iniziare la stagione. Cercheremo di inserire pochi giocatori, di qualità e valore, per completare la squadra. Adesso abbiamo rinforzato l'attacco, che era ridotto numericamente. In attacco servirà un altro giocatore importante. Sul mercato ci sono tante possibilità e c'è tempo, l'Atalanta può muoversi con calma con l'aggiunta di una forza economica maggiore rispetto al passato".