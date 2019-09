GASPERINI, 2-2 non è figlio della fortuna. L'autogol...

Alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Roma, il tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa tornando sul 2-2 di pochi giorni fa contro la Fiorentina: "Sfortunati ad andare sotto 2-0 e fortunati nel recuperare? Non è stata né fortuna né sfortuna, quando fai un'autorete così. È un episodio negativo, ci ha messo sotto in un buon momento. A parte Zagabria non siamo mai andati sotto per difficoltà, in questo momento stiamo subendo tanti gol, alcuni evitabili e altri frutto di episodi. Il fatto che la squadra riesca a recuperare e il tutto con buone prestazione per me è un valore. Arriverà un momento in cui non pagheremo dazio troppo presto. I numeri sono favorevoli alla squadra".