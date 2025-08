Galante mette la Fiorentina tra le migliori: "Insieme alla Roma la vedo in terza fila"

In esclusiva per Tuttomercatoweb.com, Fabio Galante fa le carte alla prossima Serie A. L'ex difensore dell'Inter ha detto la sua in merito alla griglia di partenza per il prossimo campionato, vedendo la Fiorentina tra le migliori squadre: "In prima fila il Napoli e l'Inter, poi il Milan di Allegri e la Juve, quindi Roma e Fiorentina in terza fila e poi Lazio, Atalanta e Bologna. La Juve è ancora un punto interrogativo, la certezza è Tudor col suo pragmatismo. Bremer è un acquisto, dovranno fare ancora qualcosa per arrivare ai livelli di Inter e Napoli, ma c'è un mese a disposizione. Tornando al Milan può avere chance scudetto, non avendo le coppe disperdi meno energie.

Lo scorso annoi i rossoneri hanno fatto molto meno delle aspettative, avevano buone individualità ma non ragionavano da squadra. Si vede ora già la mano di Allegri, che sta compattando la squadra e tirando fuori il meglio da ogni giocatore. Leao ad esempio con Max troverà continuità di rendimento. Sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, può anche arrivare nelle prime quattro proseguendo il gran lavoro di Ranieri".