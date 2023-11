G. SPORTIVO, Stangata a Giroud: 2 giornate di squalifica

FirenzeViola.it

Il Giudice Sportivo, in riferimento all'ultima giornata di Serie A, ha assunto le seguenti decisioni. Per Giroud, espulso durante la partita con il Lecce, sono due le giornate di squalifica. L'attaccante quindi oltre alla Fiorentina salterà anche anche la gara con il Frosinone in programma il 2 dicembre. Non sarà della partita neanche Luca Ranieri per una sola giornata dopo aver rimediato la quinta sanzione che gli costa la squalifica.