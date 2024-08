G.SPORTIVO, Pongracic squalificato. Pradè ammonito con diffida: ecco perché

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

È ufficiale il comunicato del Giudice Sportivo in seguito alla prima giornata di Serie A che ha certificato la squalifica per una giornata di gara di Marin Pongracic, difensore della Fiorentina espulso per doppia ammonizione nella sfida pareggiata contro il Parma al Tardini con ammenda da 2mila euro per il rosso ricevuto: "Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; nonché per la reazione scomposta al rientro negli spogliatoi, dopo il provvedimento di espulsione; infrazione quest’ultima rilevata da un collaboratore della Procura federale".

Ammonizione con diffida anche per il direttore sportivo viola Daniele Pradè con questa annotazione da parte del giudice: "Perché, senza esibire il pass di identificazione, si interfacciava con fare aggressivo nei confronti di addetto steward che intendeva impedirgli l’accesso al proprio spogliatoio; comportamento segnalato dal collaboratore della Procura federale".

Infine, per quanto riguarda i tifosi viola presenti al Tardini, sono 4mila gli euro di ammenda comminati con questa spiegazione: "Per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e, nel recinto di gioco, tre bottigliette in plastica e alcuni bicchieri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".