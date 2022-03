G. SPORTIVO, 2 turni di squalifica per Bonaventura

Brutte notizie per la Fiorentina dopo il comunicato del Giudice Sportivo. Giacomo Bonaventura è stato infatti squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso che ha ricevuto contro il Sassuolo "per comportamento non regolamentare in campo (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo".

Swualificati per una giornataaltri 6 giocatori: Kelvin Amian dello Spezia, Aridan Ismajli dell'Empoli, Piotr Kiwior dello Spezia, Maxime Lopez del Sassuolo, Morten Thorsby della Sampdoria e Rafael Toloi dell'Atalanta.