G. SPORTIVO, 15mila euro ad ACF per cori oltraggiosi

Sono state rese note dalla Lega Serie A le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di campionato. Oltre alle consuete squalifiche per i giocatori, sono state sanzionate anche diverse società, tra cui la Fiorentina: la società viola ha ricevuto un'ammenda di 15mila euro per avere "i suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonchè cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell'impianto". Nel comunicato si legge anche come sia arrivata la prima ammonizione per Luka Jovic.