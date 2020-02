G. SPORT, Multa di 6mila € per lo striscione su Nicchi

Sono arrivate in questi minuti le disposizioni del Giudice Sportivo Mastrandrea dell'ultimo turno di Serie A e all'interno del lungo dispositivo c'è ancora una volta una multa per la Fiorentina. Stavolta non ai dirigenti ma al club nel suo complesso. Come si legge nel referto, alla società viola è stata comminata un'ammenda di € 6.000,00 per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’istituzione arbitrale; nonché per cori oltraggiosi, al 15° del primo tempo, nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.