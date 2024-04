G. ROSSI, Sensazione di essere invincibile in viola

FirenzeViola.it

L'ex calciatore viola Giuseppe Rossi, intervistato in esclusiva da DAZN, ha analizzato vari temi, dalla crisi del Manchester United, sua ex squadra ad inizio carriera, fino al campionato italiano e alla MLS. L'ex attaccante della Fiorentina ha parlato anche della sua esperienza con la maglia gigliata, definendola una delle migliori della sua carriera: "Nel 2013/14 ho segnato 16 gol in 21 partite per la Fiorentina e quella è stata una delle migliori, mi sentivo imbattibile in certi momenti e ci si abitua. Mi è successo anche tre anni prima quando ho segnato 32 gol in una stagione per il Villarreal. È solo un peccato che la mia carriera sia stata sempre interrotta dagli infortuni.

Ma ho avuto quella sensazione di essere invincibile e vorrei solo che fosse durata di più. È stata interrotta dagli infortuni ma puoi controllare solo ciò che puoi controllare e questo è quello che ho fatto. Il resto devi imparare a conviverci".