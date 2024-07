FUNARO, La volontà è trovare dialogo con ACF sul Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La neo sindaca della città di Firenze, Sara Funaro, in un estratto di un'intervista che andrà in onda stasera su Toscana TV, ha parlato anche della questione stadio Franchi, sottolineando la volontà di aprire un dialogo con la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni della prima cittadina:

"Abbiamo bisogno del completamento dei lavori del Franchi. Abbiamo bisogno di uno stadio riqualificato e per questo sarà necessario il massimo impegno. Il mio sforzo sarà massimo nel cercare di costruire un rapporto dialettico con la Fiorentina e la società oltre che su tutte le questioni che sono aperte in città. Sono dell'idea di metterci grande impegno e serietà per capire quale obiettivo si vuole raggiungere."