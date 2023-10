FREY, Marsiglia-Lione? Schifo, ora temo per i Giochi

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Quello che è successo ieri a Marsiglia è uno schifo. Il calcio deve rimanere uno sport e non bisogna mai arrivare a questi estremi. Ho scritto a Fabio Grosso, ha tutto il mio sostegno. Quelli non sono tifosi, sono bestie". Intervenendo dai microfoni della trasmissione 'Palla al Centro' su Rai Radio 1 Sport, l'ex portiere francese dell'Inter e della Fiorentina, Sebastian Frey, commenta quando accaduto ieri prima della partita, che poi non si è svolta, tra Marsiglia e Lione e l'assalto al pullman della squadra ospite, con il ferimento del tecnico Fabio Grosso. "Ho visto che c'erano delle pattuglie della polizia per cercare di proteggere il pullman, ma le forze dell'ordine non sono state in grado di gestire la situazione - dice ancora Frey -. Dico solo che l'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi in Francia.

Io sono molto preoccupato. I responsabili della sassaiola sono stati arrestati, ma ora spero vengano presi provvedimenti esemplari. Questa gente qua non si deve mai più avvicinare a uno stadio di calcio o a un ambiente calcistico-sportivo". "Siamo cresciuti tutti col papà che ci portava allo stadio mano nella mano - aggiunge -, e ripensare a ieri mi dispiace molto. Non voglio sentirmi in pericolo per una partita di calcio". (ANSA).