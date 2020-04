FREY, Arrivare ai quarti in CL sarebbe stato bello

Assieme a Marco Materazzi, è intervenuto in diretta Instagram anche l’ex portiere Sebastien Frey: “L’anno del Triplete io ero a Firenze, giocare a San Siro contro di voi era impossibile, eravate fortissimi. In finale avete incontrato il Bayern Monaco che, quell'anno lì ha buttato fuori la Fiorentina in Champions rubandoci la partita all’andata. Ha fatto gol in fuorigioco Klose, in finale non so se ci saremmo arrivati ma con voi non avremmo mai vinto, eravate fortissimi. Però passare un turno in Champions per una realtà come la Fiorentina sarebbe stato bello".