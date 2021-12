FREY, ACF ci ha messo da parte. La cena con Ristic...

L'ex portiere della Fiorentina Seba Frey ha parlato dell'attualità viola, rivolgendo anche un augurio speciale ai tifosi della Fiorentina: “In occasione di queste feste di Natale ci tenevo a rivolgere un abbraccio a tutti i tifosi della Fiorentina e alla squadra stessa, spero che dopo questo inizio di stagione molto positivo la Fiorentina possa tornare grande. Io sono molto fiducioso per questo. Voglio ripartire dalle parole di Dionisi che ha detto che domenica scorsa si è trovato a giocare contro una città intera: è questa la vera forza di Firenze, che poi era quella che avevo anche io quando vestivo la maglia viola. I miei progetti? Ho tante cose da fare, Covid permettendo: aspetto sempre un giorno una chiamata della Fiorentina per ospitarmi a vedere una partita. Ma noi ex abbiamo l’impressione che questa proprietà ci stia mettendo da parte, lo ha detto anche Antognoni poco fa: un po’ ci dispiace, anche se non rappresentiamo più il presente dei viola. Da lontano noi continuiamo a fare il tifo ma dispiace di non essere per niente coinvolti: speriamo che nell’anno nuovo le cose possano cambiare. La mia cena con Ristic? Sono stato a Belgrado per una fiera del vino e casualmente mi sono ritrovato a cena con lui e ho deciso di farmi una foto: sono stato riempito di messaggi dai tifosi viola su Instagram. Penso che Dusan debba rimanere almeno fino a giugno perché Firenze è la sua dimensione più giusta. I meriti sono non solo suoi ma di chi ha creduto in lui”.