FRENDRUP, Sorprenderebbe una sua cessione a gennaio

Il Genoa è un'incognita. L'accezione non è per forza negativa, anzi, però è ovvio che è impensabile poter comprendere le strategie di Dan Sucu, nuovo proprietario del Grifone, che ha rilevato il 77% del capitale del club solo il 18 dicembre. Sicuramente vorrà trattenere i pezzi pregiati a sua disposizione, uno su tutti Morten Frendrup, che è al centro di molti rumours di mercato.

Il centrocampista vale circa 20 milioni di euro e piace ad Atalanta, Milan, Fiorentina e Lazio. Qualora ci fosse veramente qualcuno disposto a mettere sul piatto quella cifra, sarebbe complicato dire no, ma dopo gli addii in estate di Mateo Retegui e Albert Gudmundsson è doveroso portare rispetto a una piazza che non ha mai fatto mancare il suo appoggio. Sorprenderebbe e non poco una cessione del danese.