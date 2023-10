FRANCHI, Già coda per i biglietti per la Juve: i prezzi

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti per la gara con la Juventus, in programma domenica 5 novembre al Franchi alle 20:45. Da notare che, nonostante i biglietti siano in vendita solo dalle 10 di stamani, la coda per l'accesso alla prenotazione è già di diversi minuti di attesa. Di seguito il comunicato con le info e la tabella prezzi:

L’undicesima giornata di campionato propone la sfida per eccellenza tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica 5 novembre alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

In attesa di eventuali limitazioni da parte delle Autorità competenti, la vendita dei biglietti sarà scandita da una prima fase riservata esclusivamente a coloro che sono in possesso di una InViola Premium/Gold Card in corso di validità e sottoscritta entro il 26 ottobre 2023. La seconda fase sarà attiva dalle ore 12.00 del 30 ottobre, dove rimarrà l’obbligo di acquisto con tessera soltanto nelle Curve Fiesole e Ferrovia.

Anche per questa gara, nel settore Curva Ferrovia è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card. Tariffa UNDER 14 disponibile in tutti i settori.

Per gli abbonati è disponibile la tariffa PROMO ABBONATO che consente di acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti extra ad un prezzo scontato.

La vendita del settore Ospiti inizierà il 27/10/2023 ore 10:00 per i soli possessori di fidelity card della JUVENTUS FC fino alle ore 19:00 del 04/11/2023.