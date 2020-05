FRANCHI, Con queste regole può ripartire solo la A

Francesco Franchi, presidente della Fondazione Franchi e dirigente federale, ha parlato dei problemi attuali del calcio: "La serie A deve ripartire per una serie di motivazioni economiche tra diritti TV , sponsor ecc. garantendo però la sicurezza di tutto il sistema ovviamente. E per garantirla ci sono costi altissimi che solo questa categoria può permettersi, non una società dilettantistica o giovanile può spendere migliaia di euro per tamponi, visite e quant'altro"

Serie C non sicura? Ci sono diversi casi nei giocatori di serie A positivi, perché fatte le analisi necessarie. Cosa che negli altri sport e nelle serie minori non è stata fatta. Perciò sono d'accordo con Ghirelli che parla di passione davanti agli interessi economici, al contrario di quanto fa la A. Perciò per la sicurezza di tutto il paese è meglio chiudere qui la stagione premiando chi ha fatto bene.

Snellimento della giustizia sportiva per i ricorsi positivo? "Il mondo del calcio ha sempre richiesto più autonomia per poter decidere nei tempi necessari per lo sport. Altrimenti obbrobri che si ripercuotono anche nei format. Perciò la rapidità e la coerenza sono necessarie per tutelare tutte le componenti dello sport. Bisogna riappropriarsi delle norme dello sport e non appiattirsi al mondo giuridico, perché dietro ci sono migliaia di persone che non possono aspettare quei tempi.

Cosa avrebbe pensato Artemio? Sicuramente mio padre era un grande lettore e conoscitore del calcio. Alla fine degli anni 50 per prima penso ad una lega professionistica. Ma non si è mai trovato ad affrontare una pandemia, ma una persona con le sue capacità relazionali e politiche che dovremo affrontare sarebbe stata preziosa. Manca un uomo con la sua visione. Gravina è una persona appassionata ma non vedo persone con lo spessore di Franchi