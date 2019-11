FOTO, Vereotut a Firenze con la famiglia

Oltre a Pepito Rossi che oggi era a vedere l'amichevole tra Fiorentina ed Entella allo Stadio Artemio Franchi, anche un altro ex viola si trova in questo momento a Firenze. Infatti l'attuale giocatore della Roma Jordan Veretout si trova nel capoluogo toscano con la sua famiglia, come è dimostrato dalle stories della moglie del francese. Quest'ultima, innamorata di Firenze, ha infatti postato una foto (qui sotto) in un bar del centro: