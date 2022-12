FOTO, UEFA celebra Amrabat sui social

La grande prestazione in Marocco-Spagna di Sofyan Amrabat non è passata di certo inosservata. Come dimostra la foto qui sotto, la UEFA, sul profilo Twitter della Conference League, ha celebrato il centrocampista viola: "Sofyan Amrabat: descrivi la sua prestazione in una parola". Di seguito il post.

🇲🇦 Sofyan Amrabat ✨



Describe his performance in one word #UECL pic.twitter.com/2QelCP0Enl — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 6, 2022