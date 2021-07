FOTO, Pasqual ritrova Richards per la gara di stasera

Due ex compagni viola si sono ritrovati questa sera in occasione della partita tra Inghilterra e Danimarca. Nella foto scattata e pubblicata da Manuel Pasqual si può vedere come l'ex capitano viola scatti un selfie con Micah Richards. I due ex compagni (oggi entrambi ritirati dal calcio giocato) nella stagione 2014-2015 con la maglia della Fiorentina si ritrovano adesso sugli spalti negli sky box per assistere alla semifinale degli Europei. Qui sotto la foto.