In questi giorni spopola anche tra i calciatori mettere a confronto foto di oggi e di 10 anni fa. Riccardo Saponara, in vista della gara contro la sua ex squadra, la Fiorentina posta invece due foto con le due diverse maglie e scrive "1 year challenge Fiorentina-Sampdoria". La sfida del Franchi, non è sicuramente una partita normale per lui.