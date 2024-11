FOTO, La Viola torna in campo: in gruppo Bove e Cataldi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come da programma, la Fiorentina questo pomeriggio è tornata in campo al Viola Park per riprendere le sedute di allenamento dopo un'intera settimana di stop concessa da Raffaele Palladino ai suoi giocatori. Negli scatti postati sui suoi social dalla Fiorentina, è possibile vedere alcuni giocatori all'opera sul terreno di gioco, da Adli a De Gea passando per Bove (ristabilito dopo i problemi accusati in Under-21) e Cataldi (out nelle ultime gare dei viola per un problema al tallone). Ecco le foto pubblicate dal club: