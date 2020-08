FOTO, Amrabat "prova" la nuova maglia RdK sui social

Come sarà Sofyan Amrabat con la nuova maglia della Fiorentina firmata Robe di Kappa? Per vederlo dal vivo ancora c'è da aspettare qualche giorno, ma in foto ci ha pensato lo stesso giocatore a farsi vedere: nelle sue Instagram Stories ha pubblicato una foto che lo ritrae con la nuova divisa mostrata per errore su internet dal nuovo sponsor tecnico gigliato. Un'immagine ovviamente fatta al computer, ma che dà una prima idea di come apparirà il centrocampista marocchino in maglia viola. Ecco la foto: