FOTO ACF, Doppia seduta: in campo c'è... Aquilani

Secondo giorno agli ordini del nuovo allenatore Beppe Iachini per la Fiorentina, che quest'oggi si è allenata in doppia seduta: un allenamento al mattino e un altro il pomeriggio. Tramite le proprie pagine social ufficiali, il club gigliato ha diffuso alcuni scatti delle due sessioni, nelle quali si vede in azione anche Alberto Aquilani, da qualche giorno alle prese con un nuovo ruolo in prima squadra, e nelle immagini in contrasto con il difensore Milenkovic. Ecco le foto.