FOSSI, Ora scelga la Viola: istituzioni sono compatte

INDISCREZIONI DI FV MALEH, FIRMA PER 4 ANNI E MEZZO MA ARRIVA A GIUGNO La prima ufficialità in entrata di questo mercato invernale per la Fiorentina risponde al nome di Youssef Maleh. Il calciatore italo-marocchino però non arriverà subito a Firenze: come raccolto da FirenzeViola.it, il classe '98 ha firmato un... La prima ufficialità in entrata di questo mercato invernale per la Fiorentina risponde al nome di Youssef Maleh. Il calciatore italo-marocchino però non arriverà subito a Firenze: come raccolto da FirenzeViola.it, il classe '98 ha firmato un... NOTIZIE DI FV TORREIRA, ATLETICO VUOLE TENERLO. CESSIONE DIFFICILE Lucas Torreira è destinato a rimanere all'Atletico Madrid fino alla fine della stagione. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la squadra di Simeone non ha intenzione di privarsi dell'ex Sampdoria visto che è una pedina importante nelle rotazioni.... Lucas Torreira è destinato a rimanere all'Atletico Madrid fino alla fine della stagione. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la squadra di Simeone non ha intenzione di privarsi dell'ex Sampdoria visto che è una pedina importante nelle rotazioni.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi