Fortini a Sky: "Quello di oggi è un punto di partenza per tutti. I risultati arriveranno"
Il giovane laterale viola, Niccolò Fortini, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Bologna finita 2-2. Queste le sue dichiarazioni: “Con la fiducia dei compagni e del mister è tutto più facile. Tutti hanno grande voglia di fare. Questo sarà un punto di partenza per tutti. Continuiamo su questa squadra per migliorarci tutti i giorni, perché so che i risultati arriveranno”.
