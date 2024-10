FORM. GERMANIA, Gosens partirà dalla panchina

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Questa sera la Germania del c.t. Nagelsmann affronterà in Nations League la Bosnia-Erzegovina. Tra i convocati per la gara c'è anche il viola Robin Gosens, aggregatosi al ritiro della Nazionale per rimpiazzare David Raum. Il numero 21 dei viola nel match partirà però dalla panchina, al suo posto giocherà il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Questo l'undici iniziale della Germania:

GERMANIA (4-2-3-1): Nubel; Mittelstadt, Kimmich, Rudiger, Tah; Gross, Andrich; Undav, Gnabry, Wirtz; Kleindienst. All.: Nagelsmann.