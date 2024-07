FONSECA, Ci serve un attaccante forte in questo momento

FirenzeViola.it

Il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a 'Casa Milan'. Queste le sue parole:

"Devo ringraziare per come sono stato accolto qui in questi giorni. Poi devo ringraziare la società per la fiducia in me e nel mio lavoro. Sono molto emozionato, motivato per fare il mio lavoro. So che arrivo in un club per vincere. Sono stato ora al museo, ho visto la storia del Milan e ho la grande ambizione di far parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato anche lo spazio per un nuovo trofeo...".

Che caratteristiche dovrà avere il numero 9?

"Abbiamo bisogno di un attaccante. Stiamo cercando di portare l'attaccante giusto, con le caratteristiche giuste. Se noi vogliamo giocare negli ultimi 30 metri, ci serve un attaccante forte in questo momento. Sappiamo ciò che vogliamo, lo aspettiamo a breve".