Firenze diventa capitale della break dance: ecco il Red Bull BC One Cypher

vedi letture

Firenze si prepara ad accogliere un’entusiasmante due giorni dedicata al breaking e alla cultura Hip Hop. Il 26 e 27 aprile, la Stazione Leopolda si trasformerà in un autentico “tempio” di danza, musica e creatività, diventando il palcoscenico di un weekend tutto orientato all’esplorazione e alla celebrazione di un movimento culturale e artistico che, sin dagli Anni ’70, ha influenzato intere generazioni.

Dopo le qualificazioni di sabato, domenica 27 aprile alle 17:30 si terrà il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionale della competizione di breaking più prestigiosa a livello globale, che vedrà sfidarsi in battle 1vs1 i 16 migliori b-boy e le 8 b-girl più talentuose d’Italia. I breaker mostreranno il loro talento, mettendo in gioco tecnica e passione in ogni mossa, regalando uno spettacolo imperdibile. I vincitori della finale nazionale di Firenze guadagneranno l’opportunità di partecipare alla Red Bull BC One World Final, che quest’anno si terrà a Tokyo, Giappone, il 9 novembre.

Ad eccezione del Red Bull BC One Cypher Italy, per il quale sarà necessario acquistare un biglietto su TicketOne, tutti gli altri eventi in programma durante il weekend saranno ad ingresso gratuito, con l’intento di coinvolgere il pubblico e avvicinarlo alla cultura Hip Hop in tutte le sue forme, offrendo un’ampia gamma di attività, sfide e performance. Un’opportunità unica per immergersi nell’autenticità di questa cultura, incontrare artisti, condividere esperienze e lasciarsi ispirare dall’energia di una community forte e in continua evoluzione.

Ecco il programma dell'evento e le info per partecipare:

Sabato 26 aprile

Stazione Leopolda, Via Fratelli Rosselli 5 - Firenze

Dalle ore 11:00 alle 13:30: apertura e conferma delle registrazioni

Dalle ore 12:00 alle 13:00: breaking workshop tenuto da Xak. Sono disponibili 60 posti con obbligo d’iscrizione via mail a redbullbconeitalyqualifier@gmail.com

Dalle ore 13:30 alle 17:00: preselezioni per il Red Bull BC One Cypher Firenze

Dalle ore 17:00 alle 20:00: Red Bull BC One Cypher Firenze (= Qualifyer per la Finale Nazionale dell’indomani) con i giudici Xak, Elettra, Victor.

Ore 21:30: la serata si accende con l'attesissima sfida crew vs crew, con i giudici Smile, Kacyo, Elettra.

Dalle ore 23:30 all'1:00: open cypher aperto a tutti, powered by dj Crazy Kid.

Domenica 27 aprile

Stazione Leopolda, Via Fratelli Rosselli 5 - Firenze

Ore 14:00: apertura porte

Dalle ore 14:30 alle 15:30: breaking workshop tenuto da Victor. Sono disponibili 60 posti, obbligo d’iscrizione via mail a redbullbconeitalyqualifier@gmail.com

Dalle ore 16:00 alle 17:00: Talk Musicality by dj Uragun & dj Manzo

Dalle ore 17:30 alle 19:30: Red Bull BC One Chyper Italy. La finale nazionale avrà come giudici Xak, Elettra, Victor.