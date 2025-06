Fiorentina su una stella del Rimini: occhi su Jallow, gambiano classe 2007

La Fiorentina tiene d'occhio anche quello che succede in Lega Pro: e in tal senso, Sportitalia riporta l'interesse dei viola per i Sulayman Jallow, attaccante gambiano classe 2007 di proprietà del Rimini, recente protagonista con la Primavera (con cui è andato in doppia cifra). Il diciottenne, punta centrale passata anche all'Arzignano, è seguito anche da altre grandi del nostro calcio: oltre alla Fiorentina, rivela Sportitalia, in corsa per Jallow anche Napoli e Bologna.