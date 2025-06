Ufficiale Il Lecce annuncia Di Francesco, con lui l'ex viola Caccia

vedi letture

Pantaleo Corvino riesce finalmente ad avere Eusebio Di Francesco come allenatore, dopo che ha provato a portarlo alla Fiorentina nel 2017 per il dopo Sousa. L'affare non andrò in porto e Di Francesco, allora allenatore del Sassuolo, lasciò sì i neroverdi ma per la Roma mentre a Firenze venne Stefano Pioli. Ora finalmente l'ex dirigente viola può tesserare l'allenatore che ha sempre stimato. L'ufficialità arriva dal Lecce stesso che annuncia anche lo staff in cui lavora, come ormai da qualche anno, l'ex viola Nicola Caccia.

"L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco.

Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza.

Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Di Francesco:

Allenatore in seconda: Fabrizio Del Rosso

Collaboratore Tecnico: Giampiero Pinzi

Collaboratore Tecnico: Nicola Caccia

Preparatore Atletico: Massimo Neri

Preparatore Atletico: Andrea Disderi

Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci

Preparatori dei Portieri: Lello Senatore

Preparatori dei Portieri: Luigi Sassanelli

Match Analyst: Stefano Romano