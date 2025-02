Fiorentina, sogno Champions più lontano: la storia di tutte le partecipazioni

La Fiorentina di Palladino, nonostante alcuni risultati recenti non troppo positivi, sta lottando con le unghie e con i denti per trovare un posto in Champions League, competizione nella quale la squadra viola manca da moltissimo tempo.

Al momento, dopo 2 KO di fila contro Inter e Como, la squadra punta a ritrovare la continuità nei risultati di calcio, in modo da riportare la musichetta della Champions al Franchi dal prossimo anno. Ma come sono andate le precedenti campagne europee della squadra toscana nella massima competizione continentale per club? Ecco un excursus a riguardo.

Stagione 1956/1957: la prima, storica finale europea

Dopo aver conquistato il primo Scudetto nel 1955/1956, la Fiorentina si qualificò per la seconda edizione della Coppa dei Campioni. Nel turno inaugurale, i viola affrontarono i campioni svedesi del Norrköping, pareggiando 1-1 in Svezia e vincendo 1-0 a Firenze, grazie a una rete decisiva di Maurilio Prini. Nei quarti di finale, i viola superarono l'IFK Göteborg con un 3-1 casalingo e un 2-2 in trasferta. In semifinale, la Fiorentina si scontrò con la Stella Rossa di Belgrado, ottenendo una vittoria per 1-0 in trasferta e un pareggio 0-0 al Comunale, assicurandosi così un posto in finale.

Il 30 maggio 1957, allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, la Fiorentina affrontò il Real Madrid. Nonostante una prestazione coraggiosa, i gigliati furono sconfitti 2-0, con gol di Alfredo Di Stéfano su rigore e Francisco Gento. Questa finale rappresentò la prima apparizione di una squadra italiana nell'atto conclusivo della massima competizione europea.

Stagione 1969/1970: il muro a Berlino

Dopo aver vinto il secondo Scudetto nel 1968/1969, la Fiorentina tornò in Coppa dei Campioni. Nel primo turno, i viola eliminarono l'Olympique Marsiglia: vittoria per 1-0 in casa e sconfitta per 2-1 in Francia, avanzando grazie alla regola dei gol in trasferta. Agli ottavi di finale, la Fiorentina affrontò il Vorwärts Berlino, perdendo 2-1 in Germania Est e pareggiando 1-1 a Firenze, risultato che sancì l'eliminazione dei toscani dalla competizione.

Stagione 1999/2000: “l’esordio” in Champions League

Dopo un lungo periodo di assenza dalle competizioni europee di vertice, la Fiorentina partecipò alla UEFA Champions League 1999/2000. Nel terzo turno preliminare, i viola affrontarono il Widzew Lodz, vincendo sia all’andata che al ritorno, garantendosi l'accesso alla fase a gironi. Inserita nel Gruppo B insieme a Barcellona, Arsenal e AIK Solna, la Fiorentina esordì con un pareggio interno 0-0 contro l'Arsenal. Seguirono una sconfitta per 4-2 contro il Barcellona al Camp Nou e un pareggio in Svezia a reti bianche. Al ritorno, arrivò una vittoria per 3-0 contro l'AIK e, soprattutto, l’impresa contro l’Arsenal a Wembley, con i Gunners sconfitti 0-1. Infine, il pirotecnico pareggio per 3-3 contro il Barcellona consentì alla Fiorentina di arrivare seconda nel gruppo, qualificandosi così per la seconda fase a gironi.

In questa fase, la Fiorentina affrontò Manchester United, Valencia e Bordeaux. Nonostante una vittoria per 2-0 contro il Manchester United a Firenze, i viola non riuscirono a superare il turno, terminando al terzo posto nel girone.

Stagione 2008/2009: un'esperienza agrodolce

La Fiorentina tornò in Champions League nella stagione 2008-2009. Nel terzo turno preliminare, i viola affrontarono lo Slavia Praga, vincendo 2-0 in casa e pareggiando 0-0 in trasferta, accedendo così alla fase a gironi. Inserita nel Gruppo F con Lione, Bayern Monaco e Steaua Bucarest, la Fiorentina iniziò con un pareggio 2-2 contro il Lione. Seguirono un pareggio 0-0 con lo Steaua e una sconfitta per 3-0 contro il Bayern a Monaco. Nel ritorno, i viola persero 2-1 contro il Lione, pareggiarono 1-1 con il Bayern e vinsero 1-0 contro lo Steaua. Con soli 6 punti, la Fiorentina terminò al terzo posto nel girone, retrocedendo in Coppa UEFA.

Stagione 2009-2010: lo “scandalo” di Monaco

Nella stagione successiva, la Fiorentina partecipò nuovamente alla Champions League. Nei play-off, i viola affrontarono lo Sporting Lisbona, pareggiando 2-2 in Portogallo e 1-1 a Firenze, qualificandosi grazie ai gol in trasferta. Pur partendo come outsider, i risultati Champions League della Fiorentina in quella fase a gironi furono incredibili.

Inserita nel Gruppo E con Lione, Liverpool e Debrecen, la Fiorentina iniziò con una sconfitta per 1-0 contro il Lione. Poi, però, seguirono cinque vittorie consecutive: 2-0 contro il Liverpool, doppio successo contro il Debrecen (3-4 in trasferta e 5-2 in casa), 1-0 contro il Lione e lo storico 1-2 ad Anfield contro il Liverpool. Con 15 punti, a sorpresa i viola si qualificarono agli ottavi di finale come primi nel girone. Agli ottavi, la Fiorentina affrontò il Bayern Monaco. Nella gara d'andata a Monaco, i viola persero 2-1, con un gol in netto fuorigioco di Miroslav Klose che suscitò molte polemiche. Nel ritorno a Firenze, nonostante una vittoria per 3-2, la Fiorentina fu eliminata per la regola dei gol in trasferta, lasciando un senso di ingiustizia tra tifosi e addetti ai lavori.