FIORENTINA-SIVASSPOR, Ecco dove vedere la partita

Questa sera la Fiorentina scende in campo alle ore 21 contro il Sivasspor per l'ottavo di finale di andata di Conference League. Dove sarà possibile vedere la partita? Fiorentina-Sivasspor sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Tv8 e si potrà vedere anche su Sky, sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (numero 253), e su DAZN, attivando l'app sulla smart tv.