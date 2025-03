Fiorentina-Panathinaikos: dove seguire il ritorno degli ottavi di Conference League

La partita tra Fiorentina e Panathinaikos, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in programma giovedì 13 marzo alle 21 allo stadio Artemio Franchi, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky. I canali di riferimento per seguire la sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 254). È possibile seguire il match anche in diretta streaming su dispositivi mobili e PC grazie al servizio Sky Go, riservato ai clienti Sky, oppure tramite NOW.

Inoltre, per chi preferisce una copertura alternativa, sarà disponibile la diretta testuale su FirenzeViola.it e la radiocronaca in diretta dallo stadio su

Radio FirenzeViola.