FIORENTINA-INTER, Chi firmerà la vittoria numero 50?

Quali sono i risultati più ricorrenti al termine dei Fiorentina-Inter di campionato?

Questo il podio.

L’1-1 è il punteggio con più caps, 14. Segue lo 0-0 con 12 presenze. Quindi ecco l’1-2 visto 7 volte.

Insomma, tutte e tre le combinazioni sorridono ai nerazzurri che in caso di ricorrenza farebbero punti.

La stagione scorsa fu 1-3, permettendo così all’Inter di allungare la serie OK a quota 5: dal 2017-2018 al 2019-2020 contiamo 3 pareggi senza soluzione di continuità, nelle ultime 2 annate altrettanti segni 2 in schedina.

L’ultima vittoria della Fiorentina?

Nel rocambolesco 5-4 alla 33esima giornata del 2016-2017.

Stato di forma.

Fiorentina con 10 punti in classifica (2V – 4X – 4P con 8GF e 12GS), di cui ben 8 raccolti al Franchi (2V – 2X – 1P con 6GF e 7GS). E’ reduce dall’1-1 nel Monday Night sul campo del Lecce. Curiosità: è l’unica squadra in questo campionato col 100% di rigori falliti (e quello di Luka Jovic contro la Juventus avrebbe portato due punti in più nella graduatoria). Inter che risponde con 18 (6V – 0X – 4P con 18GF e 14GS), un terzo dei quali conquistati lontano dal Meazza (2V – 0X – 3P con 8GF e 11GS). Nell’ultimo turno ha superato la Salernitana con i ritrovati Barella-Martinez. E’ in serie OK da 2 giornate, entrambe vinte. Dopo l’ultima volta con 2 affermazioni di fila… andò KO all’Olimpico contro la Lazio.

PS: sono 49 le vittorie complessive nei Fiorentina-Inter di Serie A; i nerazzurri hanno marcato 99 gol in riva all’Arno e in campionato.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

84 incontri disputati

29 vittorie Fiorentina

35 pareggi

20 vittorie Inter

126 gol fatti Fiorentina

99 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A, Fiorentina vs Inter 3-0, 27° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2021/2022 Serie A, Fiorentina vs Inter 1-3, 5° giornata