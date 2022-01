FIORENTINA-GENOA, Alcune statistiche della gara

Diamo un'occhiata ad alcune curiosità e statistiche in vista della gara di stasera tra Fiorentina e Genoa.

Doppio obiettivo a portata di… gol per la Fiorentina. La viola, infatti, ha marcato 99 reti nei precedenti casalinghi contro il Genoa. Ancora uno e raggiungerà quota cento! Ma a questo dato contribuisce anche una doppietta che risale alla cadetteria 2003-2004, quando l’incrocio terminò col punteggio di 2-2. Pertanto per fare un doppio 100, in assoluto e nella sola Serie A, Vlahovic e compagni dovrebbero andare a segno tre o più volte.

In quante occasioni è successo un evento del genere nei 50 Fiorentina-Genoa del massimo campionato? Già 16, la più recente nel 2016-2017, quando fu 3-3 il risultato finale. Guarda caso anche allora il match fu disputato a gennaio e anche allora in occasione di una 22esima giornata. Come sarà fra qualche ora. L’anno scorso fu 1-1, con Marko Pjaca a rete al minuto 89, mentre Nikola Milenkovic pareggiò all’ottavo minuto dell’extra time.

Il più recente successo dei toscani risale al 2015-2016, 1-0 al terzo turno, Babacar al 60’.

Mentre l’ultimo segno 2 in schedina è del 1976-1977, 1-2, alla 22esima giornata, Pruzzo al 67’, Casarsa al 68’, Arcoleo all’80’.

Da allora sono trascorsi quasi 45 anni.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

18 pareggi

3 vittorie Genoa

99 gol fatti Fiorentina

44 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 2-2, 20° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 1-1, 10° giornata 2020/2021