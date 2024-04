FIORENTINA, Domenica "promozionale" in centro

La Fiorentina torna in piazza in centro con "Roadshow", per fare cioè intrattenimento e promozione. Non è la prima volta e finora uno dei protagonisti di queste iniziative è sempre stato il direttore Joe Barone, venuto a mancare tragicamente il 19 marzo.

Domani una nuova lunga e divertente giornata, dalle 10.30 alle 19, come annuncia il club stesso: "Divertimento, intrattenimento e promozioni… questo e molto altro in programma domenica 14 Aprile nel cuore di Firenze. Piazza della Repubblica si prepara ad ospitare il Roadshow della Fiorentina: ti aspettiamo dalle 10.30 alle 19:00!"