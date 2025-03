Fiorentina-Atalanta: tutte le modalità per seguire la partita in diretta

Domenica 30 marzo 2025, la Fiorentina affronterà l'Atalanta allo Stadio Artemio Franchi nella 30ª giornata di Serie A. La partita, in programma alle 15:00, si preannuncia decisiva per entrambe le squadre, che puntano a mantenere alte le proprie ambizioni in campionato.

Per seguire il match, ci sono diverse modalità disponibili:

DAZN trasmetterà l’incontro in esclusiva e sarà necessario scaricare l’app su una smart TV compatibile o su console Playstation o Xbox. Gli abbonati a Sky con il pacchetto ‘Zona DAZN’ potranno seguire la gara anche sul canale 214 di Sky.

In alternativa, per chi preferisce un altro tipo di copertura, sarà disponibile la diretta testuale su FirenzeViola.it e la radiocronaca in diretta dallo stadio su Radio FirenzeViola.