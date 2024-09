Non solo il debutto di Gudmundsson dal primo minuto è atteso questo pomeriggio a Empoli per il match delle 18:00 tra i padroni di casa e la Fiorentina. Al Castellani, infatti, i Viola saranno tali soltanto per quanto riguarda la nomenclatura, dato che in campo verrà sfoggiata la nuova terza maglia di colore rosso presentata lo scorso agosto ma ancora mai utilizzata.