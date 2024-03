FIORENTINA, 28 giocatori impiegati. 11° in Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dal portale Transfermarkt.it, che ha stilato la classifica della squadre che hanno utilizzato più calciatori in campionato, la Fiorentina ha messo in campo 28 calciatori tra quelli a disposizione nella sua rosa. Un numero che la pone all'undicesimo posto di questa speciale graduatoria. Al primo posto c'è la Salernitana che, favorita dall'aver cambiato tre allenatori, Paulo Sousa, Filippo Inzaghi e Fabio Liverani, di giocatori diversi ne ha utilizzati addirittura 35.

Appaiate al secondo posto con 34 calciatori diversi fatti scendere in campo ci sono altre tre squadre che, come la Salernitana, sono in lotta per non retrocedere: Verona, Frosinone ed Empoli. Di queste l'unica formazione ad aver cambiato guida tecnica è stata l'Empoli con il passaggio prima da Paolo Zanetti ad Aurelio Andreazzoli e poi da Andreazzoli a Davide Nicola.

In fondo a questa speciale graduatoria invece c'è l' ultimo avversario della Fiorentina in campionato, ovvero la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste infatti ha utilizzato solamente 21 dei calciatori a sua disposizione.