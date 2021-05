FIORE-LAZIO, Numeri e precedenti al Franchi

Tre risultati utili di fila (una vittoria e due pareggi), la Fiorentina in questo campionato ha fatto meglio solo tra la 12esima e la 15esima giornata, arrivando a quota quattro. Eppure questa serie positiva non è certo servita ai viola per togliersi dai bassifondi. Obiettivi opposti per la Lazio che è in lotta addirittura per l'accesso alla prossima Champions League. Sette vittorie e una sconfitta nelle ultime otto per la squadra di Inzaghi.

La tradizione a Firenze parla a favore dei viola che hanno vinto 32 volta contro le 19 dei biancocelesti (parliamo solo di campionato). Però i capitolini hanno vinto 5 delle ultime 7 sfide al Franchi, perdendo in una sola circostanza e pareggiando in un'altra. Il risultato ritardatario è proprio la vittoria della Fiorentina. L'ultima è datata 13 maggio 2017 (3-2).

La Lazio continua ad avere questa particolarità di aver mandato a segno pochi giocatori: solamente nove (che però hanno prodotto la bellezza di 60 gol). E' la squadra di A ad avere il minor numero di marcatori diversi. La Fiorentina prende reti da ben 11 partite di fila. L'ultimo clean sheet risale a Fiorentina-Spezia 3-0. Stiamo parlando del 19 febbraio scorso. Dieci i rigori a sfavore fischiati alla squadra viola, solo l'Udinese ha fatto peggio con 11.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE

32 vittorie Fiorentina

20 pareggi

19 vittorie Lazio

114 gol fatti Fiorentina

74 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Lazio 2-0

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2019/2020 Serie A Fiorentina vs Lazio 1-2