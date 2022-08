FIORE-CREMO, L'ultima fu un 3-2 nel '95: il tabellino

La Cremonese non sfida la Fiorentina a Firenze dalla stagione 1995-96, l’ultima in Serie A con Gigi Simoni in panchina. Allo Stadio Artemio Franchi, il 1° ottobre 1995, finì 3-2 per i padroni di casa con le reti di Padalino, Baiano e un certo Gabriel Omar Batistuta. La Cremo aveva momentaneamente pareggiato 1-1 con Ricky Maspero, mentre il gol della bandiera – quello del 3-2 – porta la firma di Enrico Fantini, all’epoca giovanissimo e al primo e unico centro in massima serie della sua lunga carriera. Dopo quasi 27 anni, sarà di nuovo Fiorentina-Cremonese.

FIORENTINA-CREMONESE 3-2

RETI: 40′ Padalino (F), 41′ Maspero (C), 44′ Baiano (F), 60′ Batistuta (F), 89′ Fantini (C)

FIORENTINA (4-3-3): Toldo; Amoruso, Padalino, Serena, Carnasciali; Cois (84′ Piacentini), Schwarz, Rui Costa (79′ Robbiati); Orlando (56′ Bigica), Baiano, Batistuta. All. Claudio Ranieri

CREMONESE (4-4-2): Turci; Verdelli, Orlando, Garzya, Dall’Igna; Ferraroni (53′ Gualco), Florjancic (60′ Petrachi), De Agostini (46′ Fantini), Maspero; Cristiani, Tentoni. All. Gigi Simoni

AMMONITI: –

ESPULSI: Gualco (C) al 90′

Arbitro: Emilio Pellegrino