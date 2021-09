FIO-INT, Vittoria viola manca dal 2017. Jack e Calha...

Scontri diretti e precedenti al Franchi tra Inter e Fiorentina sono a favore dei nerazzurri sia nelle ultime 4 stagioni (la Fiorentina non vince dall'aprile 2017) e in generale nella storia dei due club. Per ora Inzaghi ha vinto tutte e due le precedenti sfide contro Italiano in A, alla guida però di due squadre diverse, Lazio e Spezia. Ecco cuiosità e statistiche nel dettaglio, secondo i dati riportati dalla Fiorentina.

SCONTRI DIRETTI - Sono 166 i precedenti in Serie A tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri conducono il bilancio con 68 successi, contro i 44 dei viola, completano 54 pareggi.

Tra le sfide con almeno 150 precedenti nella storia della Serie A, quella tra Fiorentina e Inter è una delle tre con la media gol più elevata: 2.83 a incontro, meno solo di Inter-Roma (2.9) e Juventus-Lazio (2.88).

In aggiunta, l’Inter è la squadra contro cui la Fiorentina ha segnato più gol in Serie A (213).

La Fiorentina non vince contro l’Inter in Serie A dall’aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione, tra quelle affrontate più di due volte in campionato, che la formazione viola non ha mai battuto.

PRECEDENTI IN CASA DELLA FIORENTINA La Fiorentina non ha mai vinto contro l’Inter nelle ultime quattro partite di Serie A disputate al Franchi (3N, 1P), dopo aver ottenuto quattro successi nei precedenti cinque incroci interni di campionato (1P).

L’Inter tuttavia ha ottenuto appena un successo nelle ultime sette trasferte in campionato contro la Fiorentina (3N, 3P), proprio nella più recente (2-0 lo scorso febbraio) – l’unica nel parziale in cui la squadra viola non è andata a segno.

L’Inter è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più incontri casalinghi in Serie A: 35 – completano 29 successi dei viola e 19 dei nerazzurri.

STATO DI FORMA La Fiorentina ha ottenuto due successi nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A (1P), tanti quanti nelle precedenti otto (2N, 4P).

La squadra di Italiano viene da tre vittorie di fila – tutte per 2-1 – l’ultima volta che la Fiorentina ha fatto meglio in campionato è stata nell’aprile 2018, in cui arrivò a sei, con Stefano Pioli in panchina.

Il prossimo sarà il successo numero 1500 per l’Inter in Serie A (attualmente è a 1499, incluse le vittorie a tavolino), che potrebbe arrivare a 91 anni, 11 mesi e 15 giorni dal primo (ottobre 1929 contro il Livorno). Le avversarie contro cui i nerazzurri hanno ottenuto più vittorie sono Roma e Bologna (entrambe a 73).

L'Inter va a segno da 23 partite consecutive di Serie A: dovesse trovare la rete in questo match eguaglierebbe la sua miglior striscia di partite di fila in gol nella storia della competizione (24 nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli).

FOCUS GIOCATORI Giacomo Bonaventura ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, solamente contro Bologna e Napoli (cinque) ha fatto meglio – tuttavia tutte le reti sono arrivate nei primi quattro incontri, con la maglia dell’Atalanta, mentre nei successivi 11 con Milan e Fiorentina non ha trovato nemmeno un gol.

L'esordio di Dusan Vlahovic in Serie A è stato proprio contro l'Inter nel settembre 2018. Contro i nerazzurri anche la sua prima rete dalla panchina nella competizione, decisiva per l’1-1 finale nel dicembre 2019.

Nicolò Barella ha preso parte a un gol in tutte le sue quattro presenze in questo campionato; l’ultimo giocatore dell’Inter a partecipare a una rete in ciascuna delle prime cinque gare giocate in una stagione di Serie A è stato Zlatan Ibrahimovic, che nel 2007/08 arrivò a sette.

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha segnato quattro gol in Serie A contro la Fiorentina, la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano – tre delle sue quattro reti contro i viola sono arrivate all’Artemio Franchi di Firenze.

Ivan Perisic ha segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A (trovando la rete in ciascuna delle sue ultime due presenze al Franchi contro i Viola nella competizione), solamente contro il Chievo (sette) ha fatto meglio.

Matías Vecino ha giocato 67 partite con la maglia della Fiorentina in Serie A, realizzando cinque gol.

ALLENATORI Due successi in due precedenti da allenatore per Simone Inzaghi in Serie A contro Vincenzo Italiano, entrambi per 2-1.

Italiano ha strappato un pareggio nell’ultima gara da tecnico contro l’Inter in campionato (1-1 in casa lo scorso aprile con lo Spezia), dopo aver perso la prima sfida contro i nerazzurri.

Le squadre di Simone Inzaghi hanno sempre subito gol in trasferte di Serie A contro la Fiorentina – in cinque precedenti esterni appena due successi (1N, 2P). Tuttavia, il bilancio complessivo contro i Viola sorride al tecnico piacentino, con sei successi a fronte di due pareggi e tre sconfitte.

ARBITRO Bilancio in equilibrio per la Fiorentina con Fabbri come arbitro in Serie A: quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per i viola. L’Inter non ha mai pareggiato sotto la direzione di Fabbri in Serie A, con quattro vittorie e una sconfitta in cinque partite.