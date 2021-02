FIO-INT, Numeri e curiosità sulla sfida di domani

Dopo meno di un mese dal palpitante incrocio in Coppa Italia, l’Inter torna al Franchi per la seconda giornata di ritorno di Serie A. L’ultimo fresco precedente è stato deciso da Romelu Lukaku con una rete a fine secondo tempo supplementare che è valsa agli ospiti il passaggio ai quarti. Se si guardano invece i precedenti in Serie A, quella di venerdì sera sarà la 166esima sfida fra viola e nerazzurri:sono 67 le vittorie dell’Inter, 44 i successi della Fiorentina e 54 pareggi; statistiche più positive per i gigliati se si considerano solo le sfide nel capoluogo toscano: 29 vittorie viola, 18 per l’Inter e 35 pareggi, con un trend recente piuttosto favorevole per la Fiorentina, che non perde in casa in campionato contro l’Inter da 6 sfide: 3 vittorie e 3 pareggi, l’ultimo nel match del dicembre 2019, un 1-1 deciso dalla grande prodezza di Dusan Vlahovic al 92’, fondamentale per riacciuffare la squadra di Conte dopo il vantaggio di Borja Valero, che dopo il ritorno a Firenze vivrà la sfida di nuovo in viola.

In campionato, Fiorentina e Inter sono divise da 18 punti: i nerazzurri, secondi a -2 dal Milan, sono però reduci da un momento altalenante, dopo la sconfitta in rimonta contro la Juventus in Coppa Italia e tre trasferte senza vittorie in campionato (sconfitta Genova con la Samp e pari all’Olimpico con la Roma e ad Udine); la Fiorentina dal canto suo viene dal rocambolesco pari in 9 di Torino e da due vittorie casalinghe di fila, ma arriva alla 21^ di campionato con 22 punti, il bottino più misero per i gigliati dalla stagione 2000/01.

La gara del Franchi vedrà di fronte il miglior attacco della Serie A contro il penultimo del campionato: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, rispettivamente 14 e 10 gol, hanno segnato 24 dei 49 gol della squadra milanese, 3 in più di tutta la Fiorentina, che ne ha collezionati 21. I due potrebbero formare il tandem d'attacco nerazzurro, con l’attaccante argentino che ha ritrovato il gol sabato scorso nel 4-0 col Benevento e si è replicato in settimana con la Juve, mentre il belga, a riposo forzato per squalifica in Coppa Italia, cerca la rete alla 50^ da titolare in A con l’Inter. Un altro sicuro protagonista sarà Hachraf Hakimi:il difensore più prolifico del campionato con 6 reti, ha saltato come Lukaku l’impegno di Coppa per squalifica ed è pronto per tornare ad occupare la corsia destra; proprio quella potrebbe essere la zona del campo decisiva dell’incontro: l’Inter infatti attacca prevalentemente dall’out di destra (il 40% delle azioni manovrate della squadra di Conte passa da lì, grazie anche al fondamentale lavoro da quella parte di Nicolò Barella), mentre la Fiorentina predilige la corsia sinistra (41%) dove probabilmente stazionerà Cristiano Biraghi, il record-man del campionato per cross effettuati (128). Il duello tra l’esterno marocchino ed il numero 3 viola fu decisivo all’andata, con l’ingresso di Hakimi che nel secondo tempo diede la spinta decisiva ai nerazzurri per rimontare dall’1-3 al definitivo 4-3.